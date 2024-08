Prometno obvestilo: Pričakujte močno povečan promet na slovenskih cestah Lokalec.si V poletnih mesecih tudi letos velja, da še se odpravljate na daljšo pot, boste kje na slovenskih cestah gotovo v koloni. Zato se na pot odpravite pravočasno in z zvrhano mero strpnosti. Na Facebook profilu infoPot namreč opozarjajo: “Ponavljamo se že vsak teden, a nekatere voznike zastoji še vedno ujamejo na “levi nogi”. Od četrtka do ponedeljka, med 8. in 12. avgustom, vnovič pričakujte močno po ...

