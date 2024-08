V Avstriji so danes prijeli domnevna načrtovalca terorističnih napadov na prireditvah na širšem območju Dunaja. Enega so prijeli na Dunaju, drugega v mestu Ternitz južno od prestolnice. Zaradi tega bodo poostrili varnostne ukrepe na koncertih ameriške pevke Taylor Swift na Dunaju od četrtka do sobote, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.



