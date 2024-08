Nič ne bo s koncerti Taylor Swift v Avstriji, vsi trije dunajski koncerti so odpovedani Lokalec.si V Avstriji so prijeli domnevna načrtovalca terorističnih napadov na koncerte svetovne zvezdnice Taylor Swift, ki bi se morali odviti na Dunaju, najbližje Sloveniji doslej. Enega osumljenca so prijeli na Dunaju, drugega v mestu Ternitz južno od prestolnice. Organizatorji so se zaradi grožnje s terorističnim napadom odločili, da vse tri koncerte na Dunaju odpovedo. Denar bodo avtomatično povrnili, ...

