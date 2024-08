Pred nami je najmočnejši vročinski val tega poletja, temperature do 40 stopinj Celzija SiOL.net Sredine močnejše nevihte so bile še zadnja večja vremenska motnja pred obdobjem stabilnega in vročega vremena. Pred nami je namreč nov vročinski val. Še več, pred nami je najtoplejši vročinski val tega poletja. Vse do prihodnje srede bo iz dneva v dan bolj vroče. Termometri se bodo na Primorskem in v nižinah vzhodne Slovenije takrat približali, lokalno pa lahko tudi dosegli 40 stopinj Celzija.

Sorodno























Najbolj brano Osebe dneva Kristjan Čeh

Tina Šutej

Uroš Zorman

Franc Breznik

Luka Žvižej