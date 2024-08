Danes se bo postopno povsod razjasnilo, sončno bo. Tudi jutri bo dokaj sončno, popoldne in zvečer bo nastalo nekaj ploh in neviht, napišejo na strani Agencije RS za okolje. Danes bo dokaj jasno, le v notranjosti bo zjutraj in dopoldne sprva še precej nizke oblačnosti. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem do 32 °C. Jutri bo veči ...