V SB Celje odpoved dali še zadnji trije radiologi 24ur.com V Splošni bolnišnici (SB) Celje so odpoved dali še zadnji trije radiologi. Pri tem so se na radiu sklicevali na pismo strokovnega direktorja bolnišnice Radka Komadine predstojnikom oddelkov. V njem je zapisal, da so odhodi odraz "predatorskega sistema javno-zasebno", ki ga dopušča zdravstvena politika.

Sorodno



Omenjeni Celje Najbolj brano Osebe dneva Janja Garnbret

Robert Golob

Alenka Bratušek

Uroš Zorman

Kristjan Čeh