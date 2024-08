V Splošni bolnišnici Celje so odpoved dali še zadnji trije radiologi, je poročala Radiotelevizija Slovenija (RTVS). Pri tem so se na radiu sklicevali na pismo strokovnega direktorja bolnišnice Radka Komadine predstojnikom oddelkov. V njem je zapisal, da so odhodi odraz "predatorskega sistema javno-zasebno", ki ga dopušča zdravstvena politika.