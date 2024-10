Voditelji Slovenije, Hrvaške in Črne gore so v Tivtu sprejeli skupno izjavo in poudarili pomen dobrososedskih odnosov. Črnogorski predsednik Jakov Milatović je izpostavil napredek Črne gore na poti v EU, predsednica Nataša Pirc Musar pa je opozorila, da bi širitev EU na Zahodni Balkan morala potekati hitreje.