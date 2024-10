Predsednica Pirc Musar v Krakov na srečanje predsednikov držav skupine Arraiolos SiOL.net Predsednica republike Nataša Pirc Musar se bo danes in v petek v Krakovu udeležila srečanja predsednikov držav skupine Arraiolos, na katerem bodo v prvi vrsti razpravljali o vprašanjih evropske varnosti. Beseda bo tekla tudi o sodelovanju med EU in ZDA, širitvi unije in zagotavljanju njene energetske varnosti.

Sorodno