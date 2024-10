75 let Radia Koper: “Ko si star, te nihče več ne posluša. Razen, če si radio.” Primorske novice “Danes je 24. maj 1949 in to je Radio jugoslovanske cone Trsta - Radio Trieste zona Jugoslava. Danes se prvič oglašamo in jutri začnemo oddajati zares,” je uvodoma skozi starinski radijski sprejemnik zazvenel glas povezovalke slavnostnega koncerta ob 75. obletnici Radia Koper Nataše Benčič. Na kožo zapisane zgodbe, kot so simbolno poimenovali koncert, je v veliki dvorani Kulturnega doma Nova Gorica počastil delovanje enega bolj vplivnih regionalnih medijev na Primorskem.

