Minister Matej Arčon na II. konferenci slovenskega kmetijstva in gozdarstva doma in po svetu Vlada RS Podpredsednik vlade in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon se je na sedežu Zadružne zveze Slovenije v Ljubljani udeležil odprtja II. Konference slovenskega kmetijstva in gozdarstva doma in po svetu. Konferenco s ciljem povezovanja, izmenjave dobrih praks in tkanja vezi pripravlja Svetovni slovenski kongres.

