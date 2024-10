Orban nagovoril Evropski parlament: “S priseljevanjem se povečujejo antisemitizem, homofobija in nasilje nad ženskami” Demokracija Piše: Domen Mezeg (Nova24tv.si) Madžarski premier Orban je danes nagovoril EU parlament. Prepričan je, da se mora EU spremeniti. Kot poglavitne teme je v Strasbourgu izpostavil konkurenčnost, migracije in krizo schengna. “V Evropi se s priseljevanjem povečujejo antisemitizem, homofobija in nasilje nad ženskami,” je med drugim dejal. Madžarski premier Viktor Orban je ob predstavitvi prednostnih na ...

Sorodno