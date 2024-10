(VIDEO) Branko Grims ob predstavitvi predsedovanja Madžarske pred EU parlamentom: »Edina prava Evropa je Evropa narodov« Demokracija Piše: A. S. Madžarska, ki pod sloganom »Naredimo Evropo spet veličastno« predseduje Evropski uniji od 1 julija letos je ob prvi polovici svojega polletnega predsedovanja v Evropskem parlamentu predstavila svoje predsedovanje in prioritete. Madžarski premier Viktor Orban je nagovoril parlament in izpostavil predvsem boj proti nezakonitim migracijam, parlament pa so nagovorili tudi drugi, med njimi ...

