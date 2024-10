Preverite podatke! Geodetska uprava objavila poskusni izračun vrednosti nepremičnin Cekin.si Geodetska uprava RS je skladno z zakonom o množičnem vrednotenju izvedla postopek poskusnega izračuna posplošenih vrednosti nepremičnin in izračune objavila. Modeli vrednotenja in izračunane vrednosti bodo odražali stanje trga nepremičnin na dan 1. januar 2024 in stanje podatkov o nepremičninah v katastru nepremičnin na dan 10. junij 2024.

Sorodno















Omenjeni Geodetska uprava Najbolj brano Osebe dneva Anže Logar

Robert Golob

Jernej Pikalo

Ana Roš

Romana Jordan Cizej