Britanski Guardian razkriva poročilo humanitarne organizacije No Name Kitchen, ki opozarja, da hrvaška policija sežiga oblačila, prenosne telefone in potne liste migrantov, ki poskušajo vstopiti iz Bosne in Hercegovine v Evropsko unijo. Nekatere od njih naj bi oropali, pretepli in spolno napadli, nato pa jih nasilno vrnili v BiH. Hrvaško notranje ministrstvo očitke zavrača.