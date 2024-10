Hrvaška policija naj bi nad migranti izvajala spolno in fizično nasilje 24ur.com Hrvaška mejna policija zažiga osebne stvari migrantov, ki poskušajo vstopiti v EU, ter jih nasilno vrača v BiH, piše britanski Guardian, ki pri tem navaja poročilo humanitarne organizacije No Name Kitchen. Hrvaško notranje ministrstvo očitke zavrača in poudarja, da imajo ničelno toleranco do nezakonitega ravnanja policije.

