Uničujoče posledice Miltona: 'Enkrat ga preživiš, naslednjič ne' 24ur.com Eden od najmanj ducatov tornadov, ki jih je povzročil orkan Milton, je razdejal tudi skupnost v okrožju St. Lucie na Floridi in ubil najmanj pet prebivalcev. Mnogi so ostali brez strehe nad glavo in se zdaj sprašujejo kako naprej. Elektrike v več gospodinjstvih ni več, prav tako ni tekoče vode, ljudje pa se zanašajo le na humanitarne organizacije, ki jim delijo tople obroke in vodo.

