Skromna in delovna družina Skok potrebuje pomoč: Doma nimajo več, vonja se le smrad po dimu Svet 24 V sredo zvečer so ognjeni zublji zajeli hišo družine skok, ki je zdaj tik pred zimo ostala brez strehe na glavo. Na nesrečo skromne in delovne šestčlanske družine iz iz Zagaja pri Ponikvi se je nemudoma odzval tamkajšnji rdeči križ, ki že zbira sredstva, da bi lahko družine spet zaživela skupaj pod eno streho.



