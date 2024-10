Se škandal zaradi nezakonito odvzetih krav vendarle razpleta? Kriminalisti na upravi za varno hrano preiskovali Danušo Štiglic Demokracija Piše: C. R. Novomeški kriminalisti so po poročanju Dnevnika v sredo opravili preiskavo v prostorih uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v Ljubljani. Po informacijah časnika so preiskovali predvsem Danušo Štiglic, ki so jo zaradi nezakonitega odvzema goveda iz novomeškega območnega urada začasno premestili na sedež uprave v Ljubljani. Novomeški kriminalisti naj bi Danušo Štig

Sorodno









Omenjeni Dnevnik

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Boštjan Cesar

Matjaž Kek

Robert Golob

Tadej Pogačar

Anže Kopitar