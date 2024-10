Odpoklic živila: Toast klasik. Živilo je bilo odpoklicano zaradi prisotnosti kovinskih delcev. Opis izdelka (tip/oznaka)

Toast klasik mc 500g; uporabno najmanj do 05.11.2024

Toast klasik T5M 500g; uporabno najmanj do 05.11.2024

Toast classic 500g TUŠ; uporabno najmanj do 05.11.2024 in 06.11.2024

Toast classic sunny 500g; uporabno najmanj do 06.11.2024

