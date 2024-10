Letošnja Nobelova nagrada za mir opozorila na nevarnost jedrskega orožja Primorske novice Letošnjo Nobelovo nagrado za mir bo prejela japonska organizacija Nihon Hidankyo, ki zastopa preživele žrtve jedrskih napadov v Hirošimi in Nagasakiju. Nagrado bo prejela za prizadevanja za svet brez jedrskega orožja in vztrajanje, da se to ne sme uporabiti. Iz sveta so se ob razglasitvi nagrade zvrstila svarila pred uporabo jedrskega orožja.

