Nagrada za vse preživele, ki gojijo upanje in prizadevanja za mir Radio Ognjišče Dobitnica letošnje Nobelove nagrade za mir je Nihon Hidankyo – japonska organizacija za mir, ki združuje preživele v ameriških jedrskih bombnih napadih na Hirošimo in Nagasaki, od katerih bo prihodnje leto minilo natanko 80 let. Po mnenju norveškega Nobelovega odbora, delo organizacije, ki si prizadeva za svet brez jedrske oborožitve, priča o tem, da se tovrstnega orožja ne sme n...

