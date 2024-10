Policisti PP Krško so bili včeraj nekaj po 17. uri obveščeni o povoženju peške v Koprivnici. O nesreči smo sicer že poročali, na PU Novo mesto pa danes pojasnjujejo, da je po prvih ugotovitvah mladoletna peška izstopila skozi zadnja vrata avtobusa in stekla na cesto v trenutku, ko je iz nasprotne smeri pripeljal 34-letni voznik osebnega avtomobila. Peška se je zaletela v avtomobil, padla in se la ...