47-letnik vozil brez dovoljenja, alkotest pokazal 1,13 mg/l 24ur.com Škofjeloški policisti so obravnavali 47-letnega voznika, ki je vozil avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli. Ugotovili pa so tudi, da je vozil pod vplivom alkohola – 1,13 mg/l, kar je več kot dva promila.

