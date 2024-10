Na Vršiču kmalu popolna zapora SiOL.net Zaradi ugodnih vremenskih razmer bo izvajalec rekonstrukcije regionalne ceste in ureditve parkirišč na vrhu prelaza Vršič začel z zamenjavo spodnjega ustroja ceste in grobega asfalta, za kar je potrebna popolna zapora ceste, so sporočili iz direkcije za infrastrukturo. Popolna zapora bo vzpostavljena vsak delovni dan med 15. oktobrom in 8. novembrom 2024, med 7.30 in 17. uro.

