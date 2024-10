Začetek obnove ceste čez Vršič, popolne zapore od 15. oktobra do 8. novembra RTV Slovenija Zaradi ugodnih vremenskih razmer bo izvajalec rekonstrukcije regionalne ceste in ureditve parkirišč na vrhu prelaza Vršič 15. oktobra začel zamenjavo spodnjega ustroja ceste in grobega asfalta, za kar je potrebna popolna zapora ceste.

