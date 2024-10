Čimžar: Vso tekmo smo drsali na petah in se znova opekli v Celju RTV Slovenija Celjski hokejisti so se v četrtek zvečer veselili prestižne zmage (6:2). Jeseničani so bili poraženi prvič v tej sezoni. Jakob Brandner je bil s 93,8-odstotno uspešnostjo obramb že tretjič zapored igralec tekme celjskega moštva v Alpski ligi.

