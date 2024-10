Železarjem po zaostanku z 0:2 uspela vrnitev v zadnji tretjini RTV Slovenija Hokejisti Sija Acronija Jesenic so se hitro pobrali po zelo slabi predstavi v četrtek v Celju. V 7. krogu Alpske lige so premagali Cortino s 4:2, potem ko so že zaostajali z 0:2.

Sorodno