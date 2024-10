Srečanje družine Evropskih prestolnic kulture Primorske novice V Novi Gorici in Gorici je od srede potekalo tradicionalno srečanje 'družine Evropskih prestolnic kulture. Dogodek gosti GO! 2025 v sodelovanju z nemškim Chemnitzem, ki prav tako nosi naziv evropske prestolnice kulture 2025. Zbralo se je več kot 120 udeležencev, predstavnikov 28 nekdanjih, aktualnih in prihajajočih evropskih prestolnic kulture.

