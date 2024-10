Za Evropo sta najbolj zanimivi zgodbi o brisanju meje in spravi Primorski dnevnik Tradicionalno srečanje »družine« Evropskih prestolnic kulture je tokrat potekalo v Novi Gorici in Gorici. Zavod GO!2025 je dogodek, ki se je odvijal od srede do sobote, gostil skupaj z nemškim Chemnitzem, ki bo prihodnje leto ravno tako nosil naziv Evropske prestolnice kulture 2025. Več kot 90 mednarodnih gostov je torej v minulih dneh spoznavalo čezmejni goriški prostor in njegovo zgodbo. Med njim ...

Sorodno