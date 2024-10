Potres v Sloveniji – zatresla so se tla Lokalec.si Malo po 21. uri so se v bližini Vrhnike, 21 kilometrov zahodno od Ljubljane stresla tla, poroča N1 Slovenija. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so potres zabeležili ob 21.09.ija Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci Vrhnike, Horjula, Logatca, Brezovice in okoliških naselij, še navajajo. Potres je bil magnitude 1,6. Ocenjujejo, da intenziteta oziroma učinki potresa niso presegli III. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).

