Sinoči (v nedeljo, 13. 10. 2024) ob 18.19 so seizmografi slovenske državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 2,5 v bližini Tolmina. Čutili so ga prebivalci Tolmina, Idrije, Cerkna, Podbrda, Mosta na Soči in okoliških naselij ter tudi ponekod v FJK. Učinki potresa niso presegli IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).