Olimpija doma ugnala hokejiste iz Gradca 24ur.com Hokejisti Olimpije so v tekmi 8. kroga lige ICEHL v Ljubljani premagali Graz99ers s 4:2 (0:0, 1:1, 3:1). Za zmago Ljubljančanov so poskrbeli Marcel Mahkovec, Miha Beričič in Žiga Pance. Olimpija je s peto zmago napredovala na tretje mesto, dve točki več imajo hokejisti iz Gradca, še točko več pa ekipa iz Bolzana.

