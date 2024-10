Mednarodni dan e-odpadkov 2024: pridružite se lovu na e-odpadke – pridobite, reciklirajte in oživite Vlada RS Ob obeležitvi prihajajočega sedmega mednarodnega dneva e-odpadkov, ki vsako leto poteka 14. oktobra pod okriljem WEEE foruma, organizatorji vse potrošnike pod sloganom “Pridobi, recikliraj in oživi” pozivajo, naj zbirajo odpadlo in/ali še uporabno električno in elektronsko opremo, jim dajo drugo življenje s ponovno uporabo ali popravilom ali jih pravilno reciklirajo.

Sorodno Najbolj brano Osebe dneva Anže Logar

Matjaž Kek

Marko Lotrič

Karl Erjavec

Tadej Pogačar