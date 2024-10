Sprejem posodobljenega NEPN še letos Energetika.NET Ob uspešno izvedenih postopkih bo vlada RS posodobljeni nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) sprejela še letos in ga nato poslala v Bruselj, so za Montel sporočili iz ministrstva za okolje, podnebje in energijo (MOPE).

Sorodno



















































































































Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Primož Roglič

Miha Kordiš

Luka Dončić