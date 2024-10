Ministri Slovenije, Hrvaške in Italije predlagajo sporazum med BiH-om in Frontexom RTV Slovenija Ministri za notranje zadeve Hrvaške, Italije in Slovenije delo policij treh držav pri zaustavljanju prebežnikov in boju zoper tihotapce ljudi ocenjujejo kot pozitivne. Ob tem predlagajo sporazum med BiH-om in Frontexom.

