Poklukar: Stanje na Bližnjem vzhodu danes slabše kot lani SiOL.net Stanje na Bližnjem vzhodu je slabše kot lani ob našem prvem srečanju, je na današnjem srečanju notranjih ministrov Slovenije, Hrvaške in Italije v Zaprešiću dejal notranji minister Boštjan Poklukar in dodal, da razmere pozorno spremljajo. Ob tem je s hrvaškim in italijanskim kolegom med drugim podprl podpis sporazuma med BiH in agencijo Frontex.

