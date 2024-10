Policiste PP Trebnje so v petek obvestili o prometni nesreči na cesti med Dobrničem in Žužemberkom pri odcepu za Lisec. Ugotovili so, da je 32-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo in prometni znak. Lažje poškodovanega povzročitelja nesreče so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, ...