Čelada, odsevna oblačila, kresničke ... Dodatki, ki rešujejo življenja 24ur.com Stopamo v čas, ko se na cesti zgodi največ prometnih nesreč z udeležbo pešcev. Od leta 2019 do konca septembra 2024 se je skoraj polovica vseh prometnih nesreč, v katerih je pešec umrl, zgodilo v temnem delu dneva. Letos do konca septembra so sicer življenje izgubili štirje pešci, 65 jih je bilo huje poškodovanih. V enakem obdobju lani je umrlo šest pešcev, 60 je bilo huje poškodovanih, medtem ko...

