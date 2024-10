Policisti v poostren nadzor, to bodo nadzirali Lokalec.si Od 14. do 20. oktobra 2024 poteka nacionalna preventivna akcija za večjo varnost pešcev z naslovom »Bodi viden – bodi previden«, ki jo organizirata Agencija za varnost prometa in Policija. Akcija v ospredje postavlja ranljive udeležence – pešce, predvsem v obdobju, ko se dnevi krajšajo in je vidljivost na cestah slabša. V sklopu akcije bo Agencija za varnost prometa po Sloveniji občinskim svetom ...

Sorodno















Najbolj brano Osebe dneva Anže Logar

Boštjan Cesar

Igor Akrapovič

Matjaž Kek

Tadej Pogačar