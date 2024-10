Virant: SDS bo doziral napade na Logarja. Biščak: Vseeno je, ali sta Logar in Janša dogovorjena. RTV Slovenija Politična komentatorja Gregor Virant in Bogdan Biščak pri Anžetu Logarju, ki je izstopil iz SDS-a in napovedal novo politično stranko, zelo pogrešata program. Oba menita, da je vseeno, ali sta Logar in Janez Janša dogovorjena ali ne.