Mariborski operativno komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes prejel 215 klicev, od katerih je bilo 96 interventnih, kjer je bilo potrebno posredovanje policije. Obravnavali so 19 kaznivih dejanj, 12 prometnih nesreč, zasegli eno vozilo in prejeli 8 prijav kršitev javnega reda in miru. Obravnavani tujci Na območju Središča ob Dravi smo obravnavali tri tujce, državljane Sirije in ...