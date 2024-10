Policisti obravnavali zlorabo osebnih podatkov in več tatvin Vestnik V preteklem dnevu so pomurski policisti obravnavali sedem kaznivih dejanj, štiri kršitve javnega reda in miru, tri prometne nesreče, od katerih se je ena končala s telesnimi poškodbami ter dve povoženji divjadi.





Omenjeni Murska Sobota Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Anže Kopitar

Eva Irgl

Anže Logar

Tadej Pogačar