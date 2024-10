Ženska ponujala medicinske izdelke, med tem pa … Lokalec.si Včeraj, so bili policisti obveščeni, da je v dopoldanskem času na območju Bežigrada, do stanovanja oškodovanke prišla ženska, ki je ponujala nakup medicinskih izdelkov. Oškodovanka jo je spustila v stanovanje, kjer jo je storila zamotila, med tem časom pa je sostorilec preiskal stanovanje in iz njega odtujil gotovino, poroča PU Ljubljana. Opis: ženska stara med 40 in 50 let, nižje in vitke postav ...

