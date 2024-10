V Kamniku ponoči zgorela dva avtomobila, ogenj pa je zajel tudi del večstanovanjske hiše RTV Slovenija PU Ljubljana je sporočila, da so bili ponoči okoli 3. ure obveščeni o požaru na območju Kamnika. V požaru sta zgoreli dve osebni vozili in del stanovanjskega objekta. Gasilci so požar pogasili in evakuirali stanovalce, pri tem pa ni bil nihče poškodovan.

