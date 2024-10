Mednarodni dan žensk na podeželju opozarja na njihovo pomembno vlogo pri ohranjanju narave RTV Slovenija Na mednarodni dan žensk na podeželju se priznava ključno vlogo in prispevek kmetic in podeželskih žensk pri krepitvi razvoja kmetijstva in podeželja, izboljšanju zanesljive preskrbe s hrano in izkoreninjenju revščine.

