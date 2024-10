Minister Bojan Kumer na srečanju EU okoljskih in energetskih ministrov Vlada RS Minister Bojan Kumer se je včeraj v Luksemburgu udeležil zasedanja Sveta EU za okolje, danes pa zasedanja Sveta EU za energijo. Ministri za okolje in podnebje so med drugim sprejeli pogajalska izhodišča za dve mednarodni zasedanji, ministri za energetiko pa so se posvetili priporočilom o prihodnosti konkurenčnosti evropskega gospodarstva na področju energije.

Sorodno