Ministrica Tanja Fajon: Upam, da bomo še letos videli pozitiven korak na poti Srbije v EU Vlada RS Podpredsednica Vlade Republike Slovenije in ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je na uradnem obisku gostila srbskega zunanjega ministra Marka Đurića. Osrednje teme pogovorov so bile krepitev dvostranskega sodelovanja, vprašanja nasledstva in napredek Srbije na poti v Evropsko unijo.

