Ministrica Fajon ob začetku Slovenskih razvojnih dni: Še več potrebne pomoči ljudem v svetu Vlada RS Z Nacionalnim posvetom o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči: 20 let gradimo partnerstva v organizaciji Ministrstva za zunanje in evropske zadeve so se v Državnem zboru začeli 12. slovenski razvojni dnevi, ki so letos posvečeni prehranski varnosti in boju proti lakoti. Med 15. in 22. oktobrom se bo po Sloveniji zvrstila vrsta dogodkov.

