CELJE V zadevi Trenta pričal minister Novak Novice.si V nadaljevanju glavne obravnave v zadevi Trenta je danes na sodišču v Celju pričal tudi Jože Novak, minister za naravne vire in okolje (na sliki). Pred desetimi leti je bil še pomočnik direktorja Imosa Branka Kastelica, ki zdaj skupaj z nekdanjim direktorjem Eurogradenj Klemnom Gantarjem in prvakom SDS Janezom Janšo sedi na zatožni klopi celjskega okrožnega sodišča in se brani pred očitki o sporne ...

